Prado, Mercedes-Benz en Porsche verwoest door vlammen bij montagewerkplaats

Op het terrein van een montagewerkplaats aan de Shasweg in Suriname zijn afgelopen nacht drie voertuigen door brand verwoest.

Vernomen wordt dat een Toyota Prado en een Mercedes-Benz volledig zijn uitgebrand. Een Porsche Cayenne liep aanzienlijke brandschade op aan de voorzijde.

De 37-jarige eigenaar van de werkplaats, had zijn bedrijf dinsdagmiddag rond 17.00u afgesloten en verlaten. De voertuigen stonden op het terrein van de werkplaats, niet in een afgesloten ruimte.

In de nacht werd de eigenaar gealarmeerd door buurtbewoners dat er meerdere voertuigen op zijn terrein in brand stonden. Hij haastte zich onmiddellijk naar de locatie en trof de situatie aan.

Volgens het voorlopig onderzoek van de brandweer en politie lijkt een technisch mankement vermoedelijk kortsluiting in de motorkamer van de Mercedes-Benz de oorzaak van de brand te zijn. Er zijn geen brandversnellende of -stimulerende voorwerpen aangetroffen.

De Surinaamse politie is bezig met het onderzoek.