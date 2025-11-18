HomeOnderwerpenEntertainmentNationale Watch Party: geen eigen eten en drinken toegestaan
Nationale Watch Party: geen eigen eten en drinken toegestaan


Opbouw van het scherm maandagavond

Srefidensi Party

Bij de Nationale Watch Party voor de WK-kwalificatiewedstrijd Guatemala – Suriname vandaag dinsdag 18 november op het Onafhankelijkheidsplein, is eigen consumptie verboden.

Eten en drank worden op het terrein verkocht tegen een betaalbare prijs, laat de organisatie weten.

Houten en metalen stoelen zijn niet toegestaan, in het belang van de veiligheid. Bezoekers mogen wél een kampeerstoel, plastic jardinstoel of stranddoek meenemen.

De inloop start om 20.00 uur en de toegang is gratis. Tijdens het evenement zijn politie, beveiliging en EHBO aanwezig. Kom op tijd!

Nationale watch party op Onafhankelijkheidsplein voor cruciale WK-kwalificatiewedstrijd Guatemala–Suriname

BakkaNa Party

Henry Kia voor SRD 50.000 per maand aan de slag als hoofdtrainer van Notch
