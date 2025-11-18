Minister Bee: Nationale vrije dag in de maak bij WK-stunt Natio

In de wandelgangen van de regering is de boodschap glashelder: Natio Suriname gaat vanavond geschiedenis schrijven. Zó groot is het vertrouwen in een overwinning op Guatemala, dat de regering het besluit voor een nationale vrije dag alvast voorbereid heeft.

Volgens minister van Binnenlandse Zaken Marinus Bee is de stemming binnen de coalitie euforisch. De regering rekent erop dat het Surinaamse elftal zich plaatst voor de eindronde van het Wereldkampioenschap voetbal. “We gaan ervan uit dat Natio dit gaat halen,” is de boodschap die hij via Starnieuws laat klinken.

Op het ministerie wordt daarom nu al gewerkt aan de formele stukken om morgen tot officiële vrije dag uit te roepen. Ambtenaren zijn bezig de ontwerpbesluiten klaar te leggen, zodat die onmiddellijk getekend kunnen worden als het laatste fluitsignaal in Surinaams voordeel uitvalt.

Toch blijft er een duidelijke voorwaarde: het feest gaat alleen door als Natio daadwerkelijk wint en het WK-ticket veiligstelt. Pas wanneer de kwalificatie een feit is, wordt de nationale vrije dag officieel afgekondigd.

Voor veel Surinamers betekent dit dat niet alleen de wedstrijd van vanavond spannend wordt, maar ook de vraag of ze morgenochtend naar werk of school moeten. Eén ding is zeker: als Natio zegeviert, staat het land een uitbundige, door de regering bekrachtigde voetbalroes te wachten.