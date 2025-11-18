Man verwondt vrouw met mes en belt zelf politie

Een 38-jarige man heeft maandagavond 17 november zijn 28-jarige vrouw met een mes verwond op een adres aan de Silaweg in Suriname.

Waterkant.Net verneemt dat het slachtoffer een steekverwonding heeft opgelopen in haar borststreek en aan de rechterhand.

Buurtbewoners vertellen aan onze redactie dat de man na het incident zelf de politie inschakelde en over zijn daad vertelde. De sterke arm rukte uit naar het adres en trof de man aan, die direct in de boeien werd geslagen.

Het slachtoffer werd per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisend Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Haar gezondheidstoestand is niet bekend.

Het motief van de steekpartij is op dit moment nog onduidelijk. De verdachte is overgebracht naar het politiebureau. Het onderzoek duurt voort.