HomeOnderwerpenJustitie en politieMan verwondt vrouw met mes en belt zelf politie
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Man verwondt vrouw met mes en belt zelf politie

-

0
ambulance-in-de-avond-op-locatie

Srefidensi Party

Een 38-jarige man heeft maandagavond 17 november zijn 28-jarige vrouw met een mes verwond op een adres aan de Silaweg in Suriname.

Waterkant.Net verneemt dat het slachtoffer een steekverwonding heeft opgelopen in haar borststreek en aan de rechterhand.

Buurtbewoners vertellen aan onze redactie dat de man na het incident zelf de politie inschakelde en over zijn daad vertelde. De sterke arm rukte uit naar het adres en trof de man aan, die direct in de boeien werd geslagen.

Het slachtoffer werd per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisend Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Haar gezondheidstoestand is niet bekend.

Het motief van de steekpartij is op dit moment nog onduidelijk. De verdachte is overgebracht naar het politiebureau. Het onderzoek duurt voort.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
Suriname kan zich vandaag kwalificeren voor WK voetbal 2026
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen