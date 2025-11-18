HomeOnderwerpenJustitie en politieMan loopt schotwond op tijdens feest
Man loopt schotwond op tijdens feest

Een 52-jarige man is zondagavond tijdens een feestje aan de Mr. P. Chandishawweg in Suriname door een kogel uit een vuistvuurwapen geraakt.

Hij had het wapen zelf bij zich op het feest, waar het per ongeluk afging en hij in zijn been werd geraakt.

Het slachtoffer A.O. werd per ontboden ambulance, onder politiebewaking vervoerd naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Hij verklaarde dat hij het wapen twee weken terug op straat hzou ebben gevonden. Op basis van zijn verklaring en de aangetroffen omstandigheden is A.O. aangehouden ter zake overtreding van Vuurwapenwet.

Hij is maandag voorgeleid bij een hulpofficier van justitie. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie wordt over zijn lot beslist.

Het vuistwapen is hangende het verder onderzoek door de politie in beslag genomen ten behoeve van de strafvordering.

