Man beschoten na ruzie bij bar; schutter meldt zich met advocaat

De 54-jarige R.M., een oude bekende van de politie in Suriname, is maandag 17 november aangehouden nadat hij zich samen met zijn raadsman meldde op het politiebureau. Hij loste na een woordenwisseling en gevecht bij een bar, een schot met een illegaal vuurwapen op zijn rivaal.

M. wordt verdacht van poging moord, poging doodslag, zware mishandeling én overtreding van de Vuurwapenwet.

Het onderzoek draait om een gewelddadig incident in de vroege ochtend van zondag 2 november 2025 bij een bar op de kruising van de Eldorado- en de Paloemeulaan in Paramaribo. Wat begon als een woordenwisseling binnen, liep buiten uit de hand en mondde uit in een gevecht.

Het 30-jarige slachtoffer A.K. verklaarde dat hij buiten door een onbekende man werd aangevallen. Omstanders grepen in en probeerden de agressor tegen te houden, maar die wist met versnelde pas te vluchten.

Tijdens zijn vlucht trok de man volgens de aangever een zwart vuurwapen uit een schoudertas en loste een schot in de richting van A.K. Het slachtoffer werd geraakt en liep zowel een schot- als snijwond op aan zijn rechterpink. Hij moest medisch worden behandeld in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De afdeling Kapitale Delicten zette een onderzoek in en wist op zaterdag 15 november 2025, na raadpleging van de politieadministratie, de identiteit van de schutter te achterhalen: het bleek te gaan om de bekende van de politie R.M. Diezelfde dag werd hij thuis opgespoord, maar hij bleek onvindbaar.

Twee dagen later, op 17 november, verscheen hij alsnog op het politiebureau. Daar overhandigde hij een Glock P80-vuurwapen met patroonhouder en vijf scherpe 9mm-patronen. Bij zijn voorgeleiding bekende hij dat hij het wapen al zo’n zeven jaar illegaal bij zich had en dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het schietincident.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is R.M. in verzekering gesteld.