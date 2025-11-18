Henry Kia voor SRD 50.000 per maand aan de slag als hoofdtrainer van Notch

Na een intensieve zoektocht onder leiding van Notch-directeur Oliseh Apinsa heeft de ploeg een nieuwe hoofdtrainer gevonden. De club meldt maandagavond 17 november dat zij een overeenkomst heeft bereikt met Henry Kia, die vanaf woensdag 19 november zijn functie officieel zal opnemen.

Notch was op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer nadat de club zaterdagavond 16 november per direct Raymond Mannen had ontslagen.

De beslissing volgde op de 2-1 nederlaag tegen Robinhood tijdens de derde speeldag van de SML 2025-2026. In de eerste drie competitieduels wist Notch slechts 2 van de 9 mogelijke punten te behalen.

Kia is niet alleen een bekende politieofficier, maar ook een gerespecteerde naam binnen het Surinaamse voetbal. Onlangs werd hij uitgeroepen tot Coach van het Jaar van het Suriname Major League-seizoen 2024-2025. Met Inter Moengotapoe werd hij SML-kampioen 2024-2025 en eindigde hij als runner-up in de Presidents Cup 2025.

Ook voor Notch is Kia geen onbekende: in het verleden leidde hij de ploeg al succesvol naar het semi-kampioenschap in de nationale competitie.

De nieuwe overeenkomst voorziet in een maandelijkse vergoeding van SRD 50.000, aangevuld met diverse secundaire voorzieningen.

Notch bedankt de supporters voor hun geduld en het vertrouwen in het bestuur tijdens de zoektocht naar een nieuwe coach.