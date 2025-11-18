HomeOnderwerpenJustitie en politieGevluchte hoofdverdachte overval Yin Rong Trading op Schiphol aangehouden en direct uitgeleverd
Gevluchte hoofdverdachte overval Yin Rong Trading op Schiphol aangehouden en direct uitgeleverd

Hoofdverdachte roofoverval Yin Rong Trading op Schiphol aangehouden en direct uitgeleverd

De 32-jarige Merrel J., de spil in de brute gewapende roofoverval bij Yin Rong Trading aan het Molenpad, is zondagavond op Schiphol in Nederland aangehouden. De verdachte wist Suriname te ontvluchten, maar werd meteen op Schiphol staande gehouden.

Vandaag is hij terug gevlogen met de KLM-vluch (foto) en uitgeleverd aan de Surinaamse politie. Zijn aanhouding volgde na uitgewerkte informatie door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP), gespecialiseerde inlichtingendiensten SIGMA en de Counter Terrorism Intelligence Unit (CTIU).

In de nacht van dinsdag 11 op woensdag 12 november drongen drie in het zwart geklede, gemaskerde en zwaarbewapende criminelen via een raam de bovenverdieping van het bedrijfspand binnen. Daar lagen acht arbeiders verspreid over verschillende kamers te slapen. De overvallers overrompelden hen één voor één, bonden hen vast met tie-wraps en beroofden hen van geld, sieraden en persoonlijke bezittingen.

De aanhouding van Merrel J. is een belangrijke doorbraak in het onderzoek naar de overval, waarbij eerder al twee medeverdachten binnen 24 uur waren gearresteerd. Het gaat om de 23-jarige Kelvin K., die in de vluchtwagen, een grijze Toyota Vitz, werd klemgereden aan de Ephraimzegenweg, en de 28-jarige Damien W., die korte tijd later in Abrabroki werd aangehouden. Beide verdachten zitten na afstemming met het Openbaar Ministerie vast.

De afdeling Kapitale Delicten heeft de zaak in onderzoek. Uit het lopende onderzoek komt naar voren dat de verdachten mogelijk bij meerdere strafbare feiten betrokken zijn. De Surinaamse politie werkt intensief aan het opsporen van de overige betrokkenen in deze zorgvuldig geplande en gewelddadige overval.

Met de aanhouding van hoofdverdachte Merrel J. lijkt het onderzoek een nieuwe fase in te gaan.

Minister Bee: Nationale vrije dag in de maak bij WK-stunt Natio
