Drie Chinezen op JAP-luchthaven aangehouden met valse Canadese verblijfspassen

De immigratiedienst op de Johan Adolf Pengel Luchthaven in Suriname, heeft afgelopen vrijdag drie passagiers van Chinese afkomst aangehouden wegens het bezit van valse Canadese verblijfspasjes.

Ze stonden op het punt om via Port of Spain naar Canada te reizen.

Tijdens de reguliere controle ontstond bij de immigratieambtenaren argwaan over de echtheid van de documenten die deze drie toonden.

Na verificatie bleek dat de verblijfspassen vals waren. De reizigers konden geen geloofwaardige verklaring geven over hoe zij aan de documenten waren gekomen.

Ze zijn terstond overgedragen aan de desbetreffende afdeling voor verder onderzoek. Het onderzoek is gaande.