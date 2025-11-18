HomeOnderwerpenJustitie en politieDrie Chinezen op JAP-luchthaven aangehouden met valse Canadese verblijfspassen
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Drie Chinezen op JAP-luchthaven aangehouden met valse Canadese verblijfspassen

-

0
SLM zet ander ingehuurd vliegtuig in op regionale route
Foto: Vertrekkende passagiers op Zanderij.

Srefidensi Party

De immigratiedienst op de Johan Adolf Pengel Luchthaven in Suriname, heeft afgelopen vrijdag drie passagiers van Chinese afkomst aangehouden wegens het bezit van valse Canadese verblijfspasjes.

Ze stonden op het punt om via Port of Spain naar Canada te reizen.

Tijdens de reguliere controle ontstond bij de immigratieambtenaren argwaan over de echtheid van de documenten die deze drie toonden.

Na verificatie bleek dat de verblijfspassen vals waren. De reizigers konden geen geloofwaardige verklaring geven over hoe zij aan de documenten waren gekomen.

Ze zijn terstond overgedragen aan de desbetreffende afdeling voor verder onderzoek. Het onderzoek is gaande.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
Nationale Watch Party: geen eigen eten en drinken toegestaan
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen