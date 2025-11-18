Criminelen op e-bike rukken telefoon uit handen van scholiere

Een 13-jarige scholiere in Suriname kreeg maandagmiddag de schrik van haar leven toen twee criminelen op een e-bike haar overvielen. Dit gebeurde na school, rond 12.00 uur, aan de Mr. Jaggernath Lachmonstraat.

De buit betrof een mobiele telefoon.

Volgens het slachtoffer stond ze aan de Mr. Jaggernath Lachmonstraat ter hoogte van Jong A Kiem, toen het duo langskwam. Ze waren ongewapend en beiden droegen een zwarte capuchon.

Plotseling rukte de bijrijder in het voorbijrijden haar telefoon uit haar handen. Ze reden vervolgens weg met de buit.

De politie van Flora werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek. Er wordt gewerkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachten.