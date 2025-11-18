HomeOnderwerpenJustitie en politieAuditeur-militair eist negen jaar cel en gevangenneming voor ex-DNV-directeur Veira
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Auditeur-militair eist negen jaar cel en gevangenneming voor ex-DNV-directeur Veira

-

0
Danielle Veira

Srefidensi Party

In de rechtszaak tegen de voormalige directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV), Daniëlle Veira, heeft de auditeur-militair vandaag negen jaar cel en haar gevangenneming geëist.

Veira wordt verdacht van betrokkenheid bij de poging tot ontvoering van militair Rodney Cairo in april 2020. Op 16 april van dat jaar drongen gemaskerde, zwaarbewapende mannen de woning van Cairo binnen met het doel hem mee te nemen.

Het onderzoek wijst volgens de vervolging op een gecoördineerde actie die in verband staat met het DNV. Eén van de betrokkenen zou eerder al veroordeeld zijn tot vier jaar cel wegens medeplegen van gijzeling, diefstal met geweld en huisvredebreuk.

Veira ontkent echter dat zij opdracht gaf voor geweld of dat zij wist dat er wapens gebruikt zouden worden. Tijdens eerdere zittingen hield ze vol dat ze niemand naar Cairo had gestuurd en pas achteraf hoorde wat er zou zijn gebeurd.

De krijgsraad vervolgt Veira voor medeplegen van wederrechtelijke vrijheidsberoving, huisvredebreuk, overtreding van de Vuurwapenwet en mogelijke oplichting. De zaak werd op 1 augustus 2025 inhoudelijk behandeld, nadat het Hof van Justitie haar hoger beroep tegen vervolging had afgewezen.

De verdediging van Veira, bestaande uit meester Derrick Veira en Cedric Meijnaard, benadrukte dat de verklaringen van Cairo meerdere inconsistenties bevatten, onder meer over alcoholgebruik, geheugenverlies en de omstandigheden van de vermeende gijzeling.

Een verzoek om getuigen achter gesloten deuren te horen werd door de krijgsraad afgewezen, met de redenering dat de openbaarheid van de rechtspraak een cruciaal principe is binnen de rechtsstaat.

Op 28 november komen de raadslieden met hun pleidooi.

DNV-directeur Veira wacht onderzoek Openbaar Ministerie af in zaak-Cairo

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
Prado, Mercedes-Benz en Porsche verwoest door vlammen bij montagewerkplaats
Volgend artikel
Minister Bee: Nationale vrije dag in de maak bij WK-stunt Natio
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen