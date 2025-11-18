Auditeur-militair eist negen jaar cel en gevangenneming voor ex-DNV-directeur Veira

In de rechtszaak tegen de voormalige directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV), Daniëlle Veira, heeft de auditeur-militair vandaag negen jaar cel en haar gevangenneming geëist.

Veira wordt verdacht van betrokkenheid bij de poging tot ontvoering van militair Rodney Cairo in april 2020. Op 16 april van dat jaar drongen gemaskerde, zwaarbewapende mannen de woning van Cairo binnen met het doel hem mee te nemen.

Het onderzoek wijst volgens de vervolging op een gecoördineerde actie die in verband staat met het DNV. Eén van de betrokkenen zou eerder al veroordeeld zijn tot vier jaar cel wegens medeplegen van gijzeling, diefstal met geweld en huisvredebreuk.

Veira ontkent echter dat zij opdracht gaf voor geweld of dat zij wist dat er wapens gebruikt zouden worden. Tijdens eerdere zittingen hield ze vol dat ze niemand naar Cairo had gestuurd en pas achteraf hoorde wat er zou zijn gebeurd.

De krijgsraad vervolgt Veira voor medeplegen van wederrechtelijke vrijheidsberoving, huisvredebreuk, overtreding van de Vuurwapenwet en mogelijke oplichting. De zaak werd op 1 augustus 2025 inhoudelijk behandeld, nadat het Hof van Justitie haar hoger beroep tegen vervolging had afgewezen.

De verdediging van Veira, bestaande uit meester Derrick Veira en Cedric Meijnaard, benadrukte dat de verklaringen van Cairo meerdere inconsistenties bevatten, onder meer over alcoholgebruik, geheugenverlies en de omstandigheden van de vermeende gijzeling.

Een verzoek om getuigen achter gesloten deuren te horen werd door de krijgsraad afgewezen, met de redenering dat de openbaarheid van de rechtspraak een cruciaal principe is binnen de rechtsstaat.

Op 28 november komen de raadslieden met hun pleidooi.