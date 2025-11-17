Zes personen aangehouden voor goederensmokkel vanuit Suriname naar Guyana

Zes personen zijn in Guyana aangehouden voor het smokkelen van contrabande vanuit Suriname. Zij zijn vervolgens ieder op borgtocht van 1 miljoen Guyanese dollar (bijkans US$ 5.000) vrijgelaten. Dit bevestigt Region Six Commander Shivpersaud Bachus, die aangeeft dat het onderzoek in volle gang is en dat de verdachten binnenkort voor de rechter zullen worden geleid.

Het incident vond plaats op donderdag 13 november, rond 04.00 uur, toen leden van de Law Enforcement and Investigation Division (LEID) van de Guyana Revenue Authority (GRA) tijdens een gerichte operatie in de omgeving van No. 61 Village, Berbice, werden aangevallen door vermeende smokkelaars.

Tijdens de operatie onderschepten douanehandhavingsfunctionarissen een grote houten motorboot met een aanzienlijke hoeveelheid niet-aangegeven goederen, waaronder alcoholische dranken. De boot en de opvarenden werden daarop in beslag genomen.

Terwijl het vaartuig met zijn lading naar een aangewezen opslaglocatie in de buurt van No. 43 Village werd begeleid, werden de handhavingsambtenaren echter in een hinderlaag gelokt door een groep mannen die het vaartuig met geweld wisten te heroveren, samen met delen van de smokkelwaar.

Dankzij snelle samenwerking met andere veiligheidsdiensten, waaronder de Guyana Police Force en de Customs Anti-Narcotic Unit, konden zes verdachten alsnog worden aangehouden.

Het zestal zal volledig volgens de wet worden vervolgd. De autoriteiten zetten het onderzoek voort en proberen het vaartuig en de verdwenen goederen op te sporen.

De GRA herhaalt haar zerotolerancebeleid ten aanzien van smokkel. Personen die proberen goederen te importeren of exporteren met de intentie om de belastingdienst te benadelen, maken zich schuldig aan een strafbaar feit en riskeren boetes en/of gevangenisstraf, conform artikel 218 van de Customs Act, Chapter 82:01.