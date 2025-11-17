HomeOnderwerpenSportWK-kwalificatie: Coach Nigeria beschuldigt Congo van voodoo bij penaltyserie
WK-kwalificatie: Coach Nigeria beschuldigt Congo van voodoo bij penaltyserie

De penaltyserie tussen Nigeria en de Democratische Republiek Congo.

Tijdens de zenuwslopende penaltyserie tussen Nigeria en de Democratische Republiek Congo ging de spanning niet alleen om doelpunten, maar ook om wat er buiten het veld gebeurde.

Volgens Nu.NL raakt bondscoach Éric Chelle van Nigeria zichtbaar geagiteerd door het gedrag van een staflid aan Congolese zijde, dat volgens hem bezig was met voodoo tijdens iedere strafschop.

Terwijl de spelers zich concentreerden op hun penalty’s, hield Chelle het oog strak gericht op de overkant. Bij elke elfmetertrap zag hij hetzelfde ritueel terugkeren: een staflid van Congo zou herhaaldelijk gebaren maken en iets in de hand houden, waardoor de Nigeriaanse coach het gevoel kreeg dat er meer meespeelde dan alleen mentale druk.

De irritatie liep zo hoog op dat Chelle vlak voor de beslissende strafschop richting de kant van Congo bewoog om verhaal te halen. Ook na de laatste, succesvolle penalty van Chancel Mbemba zocht hij opnieuw de confrontatie, ervan overtuigd dat de voortdurende gebaren langs de zijlijn invloed probeerden uit te oefenen op de reeks.

Chelle ervoer de herhaalde handelingen als een vorm van voodoo, een poging om de strafschoppenserie in het voordeel van Congo te beïnvloeden. De Congolese bond ontkende later tegenover The Athletic dat een staflid zich met dergelijke praktijken had ingelaten, schrijft de nieuws site.

De wedstrijd in Rabat eindigde na verlenging in 1-1, waarna Congo de strafschoppen beter benutte dan Nigeria. Door de verloren serie is Nigeria opnieuw niet aanwezig op het WK, terwijl Congo via de intercontinentale play-offs in Mexico nog kans maakt op een ticket.

BakkaNa Party

