Vuurwerkimport dit jaar flink gestegen in Suriname, 68 containers al binnen

Voor 2025 zijn tot en met vandaag al 68 containers van 40 voet met vuurwerk aangekomen in Suriname. De import van dit jaar is na jaren weer flink gestegen. Uit onderzoek van Waterkant.Net blijkt dat de lading een waarde heeft van meer dan US$ 2 miljoen.

De brandweer bevestigt het aantal binnengekomen containers met vuurwerk tegenover onze redactie. De lading is inmiddels ook al geïnspecteerd door de manschappen van de afdeling Preventie.

De brandweer gaat na of er geen verboden vuurwerksoorten het land zijn binnengekomen. Tot dusver zijn er geen verboden items zoals zware knallers, kronto’s en maripa’s aangetroffen. Van het jaar is er veel Surinaams getint vuurwerk geïmporteerd, zoals I Love Su en Bakroe (foto).

De inspecties zijn onderdeel van de jaarlijkse veiligheidsmaatregelen van de Surinaamse veiligheidsautoriteiten voor de feestdagen, waarbij streng toezicht wordt gehouden op de invoer van vuurwerk om ongelukken en illegale handel te voorkomen.

De vuurwerk importvergunningen worden verstrekt door de procureur-generaal. Tot en met 31 december mag er vuurwerk het land binnengehaald worden. Waterkant.Net verneemt dat er nog een aantal containers onderweg zijn.

De verkoop aan winkeliers (groothandel) begint 1 december. De verkoop aan consumenten (kleinhandel) en de afsteekperiode is van 27 december tot en met 1 januari.