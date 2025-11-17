Vp Rusland: “We hebben er niets aan om alleen maar vrienden te zetten op posten”

De Nationale Partij Suriname (NPS) heeft volgens voorzitter tevens vicepresident Gregory Rusland niet alleen NPS’ers voorgedragen bij de invulling van de Raden van Commissarissen (RvC) bij diverse staatsbedrijven.

“We hebben er niets aan om alleen maar vrienden te zetten op posten, terwijl wij allemaal eronder gaan”, zei Rusland zondag in het programma Welingelichte Kringen op ABC. De tweede man van het land noemde als voorbeeld de voordracht van Eric Goede als de nieuwe president-commissaris bij de Civil Aviation Safety Authority Suriname (CASAS). Goede is volgens hem geen lid van de groene partij, maar vanwege de EU-blacklisting van Suriname bleek hij de juiste persoon te zijn om dit probleem te helpen oplossen.

“We weten dat we met een situatie van blacklisting zitten in Europa. We moeten ervoor zorgen dat er alles aan gedaan wordt om zo snel mogelijk daaruit te komen. Dan kan ik niet zeggen dat ik per se een NPS’er wil hebben die in Grun Dyari rondloopt. Maar ik heb iemand nodig die dat probleem kan oplossen. En als ik rondvraag doe en meneer Goede is de beste kandidaat, dan draag ik hem voor. En dat zijn pogingen om te komen tot A Nyun Pasi”, benadrukte Rusland.

Rusland begrijpt dat dit soort besluiten spanningen binnen de eigen organisatie creëren. “Je gaat moeten manoeuvreren, want het brengt ook spanningen binnen de eigen organisatie. Maar ik denk dat als je lang genoeg praat, men dan ook begrijpt dat als we het land op een goede manier besturen, wij dan allemaal ervan gaan profiteren. Maar we hebben er niets aan om alleen maar vrienden te zetten op posten, terwijl wij allemaal eronder gaan”, aldus de NPS-topman.

De tweede man van het land merkte op dat de NPS in het verleden, doelende op het eerdere vertrek uit de regering Santokhi-Brunswijk in 2023, geconfronteerd werd met een situatie waarbij letterlijk alle NPS’ers verwijderd werden op een bepaald ministerie. De groene partij had toen de leiding over de ministeries van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MINOWC) en Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM).

“Het moment dat je uit de regering bent, is letterlijk iedereen die op de NPS lijkt verwijderd uit het systeem en ingevuld met iedereen die op een andere partij lijkt. Als jij nu weer die verantwoordelijkheid krijgt voor dat ministerie, dan moet u nagaan dat ook onze mensen klagen over hoe het zo traag gebeurt.

Ook mensen daarbuiten bellen en vragen hoe het kan dat we de mensen zo lang aanhouden, terwijl jullie eigenlijk zijn weggeschopt uit die ministeries. We zitten vandaag vier maanden en wanneer je evaluaties pleegt met betrekking tot de invulling van functies binnen het land, dan ga je ervan uit dat je toch wel de functies wilt invullen zodanig dat je je beleid dat je voorstaat zal kunnen uitvoeren”, aldus Rusland.