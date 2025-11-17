HomeOnderwerpenJustitie en politieTuinman aangehouden voor diefstal van pruiken ter waarde van 3.000 euro van...
Tuinman aangehouden voor diefstal van pruiken ter waarde van 3.000 euro van werkgeefster

gestolen pruiken
Enkele van de gestolen pruiken. Foto via politie Regio Midden Suriname.

De 36-jarige L.F. heeft op vrijdag 14 november omstreeks 20.45 uur aangifte van diefstal gedaan bij het politiebureau Santodorp van twaalf pruiken met een totale waarde van 3.000 euro.

Volgens verklaring van de vrouw had zij op donderdag 13 november samen met haar tuinman, de 43-jarige B.A., de pruiken van haar woning naar haar salon verplaatst. De salon bevindt zich op hetzelfde adres, meldt de politie van Regio Midden Suriname.

B.A. vertelde vrijdag zijn werkgeefster dat hij een nieuwe mobiele telefoon had gekocht voor SRD 5.000. De vrouw vond dat opmerkelijk, omdat zij zich afvroeg hoe hij plotseling aan dat bedrag kwam om een nieuwe telefoon te kopen.

Later in de avond merkte de vrouw dat de pruiken waren verdwenen. Omdat B.A. eerder goederen van haar had weggenomen — waarvoor hij toen had terugbetaald — rees bij haar direct het vermoeden dat hij opnieuw de dader was.

L.F. deed na de ontdekking aangifte, waarna de politie de tuinman aanhield en overbracht naar het bureau. Tijdens het verhoor bekende hij het feit. Na overleg met een lid van het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld.

Het onderzoek duurt voort.

