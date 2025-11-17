Roué Verveer viert vandaag 53ste verjaardag

De bekende Surinaams-Nederlandse cabaretier Roué Verveer viert vandaag zijn 53ste verjaardag. “Jawelll, ik mag 53 kaarsjes uitblazen. Als laatste van de 4 schorpioenen in dit gezin ben ik vandaag jarig. Ik mag terugzien op 53 geweldige jaren met veel geluk en veel goede mensen om me heen. Veel dromen zijn uitgekomen en er zijn zelfs mooie dingen uitgekomen die niet eens mijn droom waren.

Farah , “The Parasites”, mijn familie en mijn geweldige vrienden wil ik bedanken dat ze elke dag weer geweldig maken. Ook dank aan iedereen die mijn pad heeft gekruist en die een positieve invloed op me heeft gehad. Ook dank aan m’n geweldige fans die ik de afgelopen jaren heb opgebouwd,” zegt de cabaretier in een persoonlijke verjaardagsboodschap op zijn Facebookpagina.

Verveer groeide op in Paramaribo en behaalde er zijn vwo-diploma. Hij vertrok naar Nederland om te studeren en volgde in 1992-1993 de studie Econometrie aan de Universiteit van Amsterdam.

Na een jaar hield hij het voor gezien en hij volgde van 1993 tot 1995 de hbo-opleiding Bank en Financiën, waar hij eveneens voortijdig mee stopte. In 1995 keerde Verveer terug naar Suriname, kwam er in aanraking met stand-upcomedy en deed mee aan een talentenjacht.

In 1999 vestigde Verveer zich met zijn vrouw in Nederland. Via Eric van Sauers kwam hij in contact met Raoul Heertje en sloot zich datzelfde jaar nog aan bij diens comedygezelschap Comedytrain. Verveer combineerde enkele jaren zijn optredens met zijn baan bij Postbank Effecten en internetbedrijf Worldcom.

Begin 2002 zegde hij zijn baan op en ging hij zich volledig richten op het maken van theatershows. In 2003-2004 speelde hij zijn eerste avondvullende theaterprogramma, genaamd Eigen vermogen, een titel met een dubbele betekenis en een knipoog naar Verveers achtergrond in de financiële sector.

In 2010 en 2011 trad Verveer samen met Murth Mossel, Jandino Asporaat en Howard Komproe op onder de naam Caribbean Combo. In het najaar van 2011 presenteerde hij samen met Daphne Bunskoek het NTR-programma De Slavernij. In 2014 speelde Verveer samen met onder anderen Jörgen Raymann een bijrol in de familiefilm Heksen bestaan niet.

In 2017 vormde Verveer een dansduo met Edsilia Rombley in het dansprogramma Dance Dance Dance, ze eindigden op de vierde plaats. In 2022 was de cabaretier te zien als drag in het televisieprogramma Make Up Your Mind. In datzelfde jaar was hij de verteller van de derde editie van het programma Scrooge Live.

In november 2024 werd hij door de toenmalige Surinaamse president Chandrikapersad Santokhi onderscheiden als Ridder in de Ereorde van de Gele Ster.

In juni 2025 schreef Verveer wederom geschiedenis in de Ziggo Dome. Hij stond er alweer voor de 13e en 14e keer op het podium — een unicum in Nederland, want geen andere cabaretier trad daar zo vaak op.