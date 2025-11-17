Reactie Jason Saiman op vertrek van ex-bestuurslid Sidik Moertabat

[INGEZONDEN] – Naar aanleiding van recente mediaberichten en een interview met de heer Sidik Moertabat, voormalig bestuurslid van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP), wenst Jason Saiman, ondervoorzitter van de VHP-jongerenraad graag op duidelijke en respectvolle wijze reageren.

Het is met spijt dat wij kennis hebben genomen van het besluit van de heer Moertabat om de partij te verlaten, kort na het bekendmaken van de verkiezingsuitslag waarbij de VHP geen deel meer uitmaakt van de nieuwe regeringscoalitie. Hoewel wij zijn keuze respecteren, vinden wij het jammer dat een partijgenoot met wie wij jarenlang constructief hebben samengewerkt, deze weg heeft gekozen op een moment waarop de partij zich in een belangrijke fase van bezinning, evaluatie en herpositionering bevindt.

De heer Moertabat heeft op zijn eigen wijze bijgedragen aan de ontwikkeling en zichtbaarheid van de partij en daarvoor spreekt de partij haar waardering uit. Tegelijkertijd willen wij benadrukken dat leiderschap en politieke volwassenheid soms vragen om geduld, strategisch inzicht en het vermogen om tijdelijk een stap terug te doen, zodat er in de toekomst sterker en effectiever kan worden opgetreden.

De partijleiding heeft, met het oog op de lange termijn, een strategisch traject uitgezet dat is gericht op hernieuwde aansluiting bij de samenleving, modernisering van het beleid en maximale inzet voor de toekomst van Suriname en haar burgers. Deze keuzes zijn weloverwogen en gedragen door de partijorganen en staan volledig in het belang van de vooruitgang van het land.

Het past ons ook om te benadrukken dat de VHP anno 2025 geen partij is die verdeeldheid voedt of politieke identiteit laat bepalen door etnische achtergrond. Binnen onze beweging spreken wij niet langer over Javanen, Hindoestanen, Creolen, Inheemsen, Chinezen of welke bevolkingsgroep dan ook. De VHP staat voor inclusiviteit, nationale eenheid en gelijke kansen voor iedereen. Wij benadrukken daarom met trots dat wij werken voor en met Surinamers, ongeacht afkomst, religie of sociale positie.

Dat uitgangspunt blijft de kern van onze ideologie, ons beleid en onze visie op de toekomst: een modern, eerlijk, welvarend, veilig en verenigd Suriname. Een Suriname waarin leiders verantwoordelijkheid nemen, samenwerken, opbouw verkiezen boven conflict en het nationale belang altijd boven persoonlijke belangen plaatsen.

Hoewel wij het besluit van de heer Moertabat betreuren, wensen wij hem oprecht succes toe met zijn verdere politieke keuzes. Wij hadden graag gezien dat hij deel was gebleven van de gezamenlijke missie die wij hebben opgebouwd, maar wij respecteren zijn vrijheid om zijn eigen traject te volgen. Het politieke landschap biedt vele wegen, en wij hopen dat zijn toekomstige stappen bijdragen aan de vooruitgang van het land.

Onze partij blijft onverminderd gemotiveerd en vastbesloten om zich sterk te maken voor de jeugd, ondernemerschap, democratische waarden, duurzame groei en sociale ontwikkeling. Wij nodigen eenieder — van jongeren tot professionals, van ondernemers tot gemeenschapsleiders — uit om te blijven geloven, mee te denken en actief bij te dragen aan een betere toekomst.

Samen bouwen wij verder.

Samen blijven wij vooruitgaan.

Voor Suriname, mét Surinamers.

Jason Saiman

Ondervoorzitter Jongerenraad