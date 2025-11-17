Ontevreden werknemer klaagt werkgever aan om onbetaald loon

De 25-jarige R.C. deed afgelopen weekend aangifte bij de politie in Suriname tegen zijn werkgever. Volgens de aangever heeft zijn werkgever hem niet betaald voor het verrichte werk.

Eerder had de werkgever een bromfiets voor hem aangeschaft. In oktober van dit jaar raakte R.C. betrokken bij een aanrijding met de bromfiets. Hierna nam de werkgever het voertuig terug en stelde dat de herstelkosten van R.C.’s loon zouden worden afgetrokken.

De aangever, die 1.000 SRD per dag verdiende en inmiddels meer dan drie weken had gewerkt, heeft tot op heden nog geen betaling ontvangen.

Daarnaast zegt de klager dat zijn werkgever agressief reageert wanneer hij om zijn resterende loon vraagt en zelfs dreigt hem op te sluiten, omdat hij naar eigen zeggen invloedrijke contacten bij de politie heeft.

De Surinaamse politie onderzoekt de zaak.