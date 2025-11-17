Ondernemer Ryan T. weer in vrijheid gesteld

Ondernemer Ryan T. is maandag 17 november door de politie in Suriname weer in vrijheid gesteld. Hij werd vorige week woensdag 13 november aangehouden op verdenking van medeplegen dan wel medeplichtigheid aan poging tot oplichting en valsheid in geschrifte in de zaak van fraude bij het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).

Afgelopen vrijdag 14 november werd zijn inverzekeringstelling onrechtmatig getoetst door de Rechter-Commissaris (RC) wegens onvoldoende bewijs, waarna het Openbaar Ministerie (OM) direct hoger beroep instelde tegen deze beslissing van de RC.

Door het beroep werd de invrijheidstelling conform de wettelijke termijn met drie dagen gestuit. Het hoger beroep van het OM werd echter ongegrond verklaard, waarna het Hof van Justitie vandaag zijn invrijheidstelling gelaste.

Volgens het OM zou T. in 2023 met vervalste documenten hebben geprobeerd de overheid te bewegen tot een betaling van SRD 86 miljoen voor een rundvee levering die nooit heeft plaatsgevonden.

Volgens informatie zou via zijn bedrijf runderen uit Brazilië zijn geleverd voor een project van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). De Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD) ontdekte echter tijdig onregelmatigheden, waardoor de betaling werd tegengehouden.

De zaak kwam aan het licht nadat het ministerie van LVV aangifte deed. Intern onderzoek wees uit dat runderen van het ministerie waren verkocht zonder dat de opbrengsten in de Staatskas waren terechtgekomen.

De LVV-directeur zou sinds 2022 ook zonder formele goedkeuring delen van de staatsboerderij hebben verhuurd aan o.a. R.T. Daarnaast zou hij ook documenten hebben ondertekend die de indruk moesten wekken dat er recht bestond op de betaling van SRD 86 miljoen.