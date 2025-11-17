Inbrekers bedreigen hoogbejaarde vrouw (88) met de dood

Een 88-jarige vrouw kreeg afgelopen weekend de schrik van haar leven, toen in de nacht van vrijdag op zaterdag twee mannen haar woning aan de Kwattaweg in Suriname binnendrongen.

De rovers maakten eerst haar beveiligingscamera’s onklaar en drongen daarna haar slaapkamer binnen.

“Oma, if yu seki, wi kier yu,” bedreigde één van de daders haar, terwijl het slachtoffer tegen het bed werd gedrukt, waardoor ze pijn aan haar pols kreeg.

Volgens de hoogbejaarde C.B. smeekte ze de mannen haar met rust te laten en zei ze dat ze alles mochten meenemen wat ze wilden.

De indringers haalden de woning compleet overhoop en gingen ervandoor met al haar sieraden, 50 euro die ze had gewisseld en een mobiele telefoon. Na de daad verlieten de daders de plaats.

Het slachtoffer had geen telefoon meer en de kabel van haar huistelefoon was doorgeknipt. Ze liep na de overval heen en weer in de straat, waarna een bewoner de politie voor haar inschakelde.

De vrouw bleef lichamelijk ongedeerd, maar is vaker het slachtoffer geworden van inbraken. Alle familieleden van het slachtoffer wonen in het buitenland. Dit keer werd ze in haar eigen huis overvallen en beroofd van haar persoonlijke bezittingen.