Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Hardrijder ramt stilstaand voertuig en schept voetganger

De bestuurder van een personenauto heeft zondagochtend, iets na 01.00 uur, een stilstaande pick-up geramd aan de Wilhelminastraat in Suriname en vervolgens een voetganger geschept. Het incident gebeurde ter hoogte van de Dr. Axwijkstraat.

De voetganger raakte ernstig gewond aan het hoofd en werd in bloedende toestand per ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Volgens omstanders reed de automobilist met hoge snelheid over de Wilhelminastraat, waarna hij op een gegeven moment de controle over het stuur verloor.

Politieagenten die in de omgeving bezig waren met ordehandhaving, zagen het voorval en grepen direct in.

Het voertuig van de veroorzaker werd door een sleepdienst weggesleept, terwijl de bestuurder naar het politiebureau werd overgebracht voor verdere afhandeling.

