HomeOnderwerpenJustitie en politieCrimineel doet zich voor als gestrande automobilist en overvalt Nederlands koppel
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Crimineel doet zich voor als gestrande automobilist en overvalt Nederlands koppel

-

0
Auto op de weg
Foto ter illustratie.

Srefidensi Party

Een koppel uit Nederland is zondagmiddag overvallen aan de Goedeverwachtingweg in Suriname.

Volgens het echtpaar waren zij onderweg naar huis nadat ze een tante hadden bezocht aan de Goedezorgweg. Ter hoogte van een brug werd hun voertuig plotseling tot stilstand gedwongen door een automobilist die beweerde autopech te hebben.

Hij vroeg het stel of zij wat brandstof voor hem hadden. De echtgenoot stapte uit om te kijken of hij nog een jerrycan in de kofferbak had. Even later stapte ook zijn vrouw uit om te helpen.

Op dat moment verschenen er plotseling nog twee andere mannen uit een tweede voertuig. Eén van hen was gewapend met een vuistvuurwapen.

Onder bedreiging rukten de daders de handtas van de vrouw uit haar hand, terwijl een ander de tas van haar echtgenoot uit de auto wegnam. De buit bedroeg 3.800 euro, een bankpas, een rijbewijs, een tablet en een bruine tas met daarin gouden sieraden.

Hierna stapten de daders snel in hun voertuigen en reden weg in de richting van de Indira Gandhiweg. Het echtpaar begaf zich meteen naar de Surinaamse politie om aangifte te doen. De autoriteiten zijn bezig met de opsporing van de verdachten.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
Ondernemer Ryan T. weer in vrijheid gesteld
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen