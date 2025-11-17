Crimineel doet zich voor als gestrande automobilist en overvalt Nederlands koppel

Een koppel uit Nederland is zondagmiddag overvallen aan de Goedeverwachtingweg in Suriname.

Volgens het echtpaar waren zij onderweg naar huis nadat ze een tante hadden bezocht aan de Goedezorgweg. Ter hoogte van een brug werd hun voertuig plotseling tot stilstand gedwongen door een automobilist die beweerde autopech te hebben.

Hij vroeg het stel of zij wat brandstof voor hem hadden. De echtgenoot stapte uit om te kijken of hij nog een jerrycan in de kofferbak had. Even later stapte ook zijn vrouw uit om te helpen.

Op dat moment verschenen er plotseling nog twee andere mannen uit een tweede voertuig. Eén van hen was gewapend met een vuistvuurwapen.

Onder bedreiging rukten de daders de handtas van de vrouw uit haar hand, terwijl een ander de tas van haar echtgenoot uit de auto wegnam. De buit bedroeg 3.800 euro, een bankpas, een rijbewijs, een tablet en een bruine tas met daarin gouden sieraden.

Hierna stapten de daders snel in hun voertuigen en reden weg in de richting van de Indira Gandhiweg. Het echtpaar begaf zich meteen naar de Surinaamse politie om aangifte te doen. De autoriteiten zijn bezig met de opsporing van de verdachten.