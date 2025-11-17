Chinese arbeider verpletterd door stalen wand bij werkzaamheden Avanavero-gebied

In het afgelegen Avanavero-gebied vond afgelopen weekend een dodelijk drama plaats. De 34-jarige Chinese arbeider C.W. kwam tijdens werkzaamheden om het leven, nadat een enorme stalen constructie op hem terechtkwam.

Volgens de politie van bureau Apoera was het slachtoffer afgelopen zaterdag samen met twee collega-arbeiders bezig met constructie- en laswerkzaamheden op het terrein. Terwijl het drietal aan het werk was, ging het plotseling gruwelijk mis.

Een driehoekige ijzeren wand, met een geschatte afmeting van ongeveer 4 bij 7 meter, kwam los en stortte bovenop C.W. neer. De man werd volledig onder het zware staalbedekking bedolven.

In paniek wisten de aanwezige arbeiders met behulp van een loader de gigantische wand uiteindelijk van het slachtoffer af te tillen. De zwaargewonde C.W. werd daarop in kritieke toestand met spoed afgevoerd naar de RGD-poli in Apoera. Voor de 34-jarige man kwam alle hulp echter te laat: bij aankomst vertoonde hij geen tekenen van leven meer.

De situatie op de poli werd bemoeilijkt doordat de collega’s van het slachtoffer de Nederlandse taal niet machtig zijn. De verpleegkundige kon daardoor geen helder beeld krijgen van wat er precies was gebeurd en schakelde direct de politie in. De wetsdienaren arriveerden daarop bij de poli en stelden ter plekke de identiteit van het slachtoffer vast aan de hand van zijn Chinese paspoort.

Uit het eerste onderzoek van de Surinaamse politie komt naar voren dat C.W. op het moment van het ongeval samen met twee andere arbeiders aan het werk was. Een collega verklaarde dat ze met z’n drieën bezig waren met de constructie toen de stalen wand plotseling op hun mede-arbeider terechtkwam. Het slachtoffer liep schrammen, blauwe plekken en zwellingen over zijn gehele lichaam op – letsel dat duidt op de enorme impact van de vallende constructie.

Omdat er op dat moment in Apoera geen arts beschikbaar was, werd het lichaam van C.W. na overleg met het Openbaar Ministerie overgebracht naar het Mungra Medisch Centrum in Nickerie. Daar heeft een arts officieel de dood vastgesteld. Bij het onderzoek op het lichaam werden geen tekenen van een misdrijf aangetroffen, waarna het Openbaar Ministerie besloot het lichaam van de overleden arbeider vrij te geven aan de nabestaanden.