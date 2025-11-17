61-jarige man dood aangetroffen langs de weg

Langs de kruising gevormd door de Badminton- en Saronweg in Suriname is zaterdagmiddag het levenloze lichaam van een man aangetroffen.

Na de melding gingen de wetsdienaren ter plaatse en stelden een onderzoek in.

Het gaat om de 61-jarige Albert Brunswijk, die volgens de Surinaamse politie geen vaste woon- of verblijfplaats had.

Een ingeschakelde arts stelde de dood officieel vast, waarna het lichaam door een uitvaartbedrijf werd vervoerd naar het mortuarium van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.