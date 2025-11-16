Vrouw na viering 25ste verjaardag verkracht en beroofd

Een 25-jarige vrouw is in de vroege ochtend van zaterdag 15 november bij het André Kamperveenstadion in Suriname verkracht en beroofd, nadat zij haar verjaardag in de binnenstad had gevierd.

Volgens de vrouw bevond zij zich na afloop bij Waka Pasi. Op een bepaald moment verscheen plotseling een onbekende man op een bromfiets voor haar, die vroeg waar zij naartoe ging. Toen zij aangaf naar huis te willen, bood de man aan haar thuis af te zetten, waarna ze instemde.

De 25-jarige vrouw nam plaats achter op de bromfiets van de man, waarna ze samen wegreden. In plaats van naar haar woning te rijden, reed de man richting het André Kamperveenstadion.

Bij het stadion bracht de man de bromfiets tot stilstand onder het voorwendsel dat hij moest plassen. Vervolgens vroeg hij de vrouw om seks. Toen zij dit weigerde en wegliep, ging de man na enige tijd achter haar aan, greep haar vast en verkrachtte haar.

Na de daad nam de verdachte de tas van de vrouw, met daarin geld en persoonlijke documenten, stapte op zijn bromfiets en reed weg.

Het slachtoffer wist de locatie te verlaten en kreeg hulp van iemand in de omgeving, die de Surinaamse politie inschakelde.

De wetsdienaren hebben de aangifte opgenomen en werken aan de opsporing en aanhouding van de verdachte.