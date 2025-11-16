Twee personen gewond na frontale aanrijding tussen bromfietsen in Nickerie

Bij een verkeersongeval tussen twee bromfietsen in het westen van Suriname zijn zaterdagavond 15 november twee personen gewond geraakt.

Het ongeval vond plaats in Nickerie aan de Parmessarweg, nabij de brug richting de Ataoellaweg.

De bromfietser die van zuid naar noord reed, kwam op de weghelft van de tegenligger terecht, waardoor een frontale aanrijding ontstond.

De vermoedelijke veroorzaker liep een barstwond aan het hoofd op en was niet aanspreekbaar. Het andere slachtoffer raakte gewond aan het gelaat.

Beide personen zijn per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. De politie in Nickerie heeft de zaak in onderzoek.