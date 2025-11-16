HomeOnderwerpenJustitie en politieTwee personen gewond na frontale aanrijding tussen bromfietsen in Nickerie
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Twee personen gewond na frontale aanrijding tussen bromfietsen in Nickerie

-

0
Twee personen gewond na frontale aanrijding tussen bromfietsen in Nickerie

Srefidensi Party

Bij een verkeersongeval tussen twee bromfietsen in het westen van Suriname zijn zaterdagavond 15 november twee personen gewond geraakt.

Het ongeval vond plaats in Nickerie aan de Parmessarweg, nabij de brug richting de Ataoellaweg.

De bromfietser die van zuid naar noord reed, kwam op de weghelft van de tegenligger terecht, waardoor een frontale aanrijding ontstond.

De vermoedelijke veroorzaker liep een barstwond aan het hoofd op en was niet aanspreekbaar. Het andere slachtoffer raakte gewond aan het gelaat.

Beide personen zijn per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. De politie in Nickerie heeft de zaak in onderzoek.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
Ruim 7.000 scholieren vormen mensenvlag van Suriname voor 50 jaar onafhankelijkheid
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen