Slachtoffer kappartij blijkt voortvluchtige zware crimineel

Een ernstig gewonde goudzoeker bleek na controle geen slachtoffer, maar een man die al maanden door justitie werd gezocht. De man, met de initialen A.G., werd zaterdagochtend zwaargewond ingevlogen naar vliegveld Zorg en Hoop, maar verliet het toestel niet alleen op een brancard — ook onder politiebewaking.

Volgens de politie van Brokopondo werd op zaterdag 15 november 2025 melding gedaan dat een man met ernstige kapverwondingen was overgevlogen vanuit het Sarakreekgebied, specifiek vanuit Sneesie Bergie.

Hij zou daar betrokken zijn geweest bij een ruzie in een goudkamp, waarbij scherpe wapens werden gebruikt. Uit het onderzoek kwam naar voren dat het incident al op vrijdagavond 14 november had plaatsgevonden.

In het kamp ontstond onenigheid tussen meerdere gouddelvers, waarna de situatie escaleerde. A.G. liep daarbij diepe snij- en kapverwondingen op, zo ernstig dat hij met spoed per vliegtuig naar Paramaribo moest worden overgebracht voor medische behandeling.

Toen de politie zijn personalia natrok, bleek echter dat A.G. helemaal geen onbekende was voor justitie. Hij stond gesignaleerd als voortvluchtige verdachte in meerdere zware zaken: poging tot doodslag, zware mishandeling en overtreding van de Vuurwapenwet. Zijn arrestatie liet dan ook niet lang op zich wachten.

Na overleg met een lid van het Surinaamse Openbaar Ministerie is A.G. direct in verzekering gesteld. Terwijl hij medische zorg ontvangt, loopt het strafrechtelijk traject tegen hem door. De politie zet het onderzoek naar zowel de goudkamp-ruzies als de eerdere strafzaken waarbij A.G. betrokken zou zijn, onverminderd voort.