Ruim 7.000 scholieren vormen mensenvlag van Suriname voor 50 jaar onafhankelijkheid

Ruim 7.000 scholieren zullen zondagmiddag 16 november 2025 op het Onafhankelijkheidsplein een mensenvlag vormen in het kader van 50 jaar staatkundige onafhankelijkheid van Suriname.

De grote menselijke vlagvorming, ook wel gymnaestrada genoemd, is onderdeel van de nationale jubileumvieringen en brengt leerlingen uit verschillende districten samen voor een kleurrijke en symbolische presentatie in verband met Srefidensi.

De poncho’s en hoofddoeken voor de deelnemende scholieren zijn vervaardigd door gedetineerden uit verschillende strafinrichtingen landelijk.

De productie was verdeeld over de verschillende inrichtingen: de gedetineerden van de Duisburglaan maakten de witte poncho’s, het Huis van Bewaring Santo Boma vervaardigde de groene, Hazard in Nickerie zorgde voor de rode, terwijl het Nationaal Leger verantwoordelijk was voor de gele poncho’s. Ook de bijbehorende hoofddoeken werden door de gedetineerden gemaakt.

De Surinaamse mensenvlag werd voor het eerst gevormd bij de onafhankelijkheid op 25 november 1975. Later volgden herhalingen tijdens de jubileumjaren 30 jaar in 2005 en 35 jaar in 2010.

Het evenement wordt omstreeks 16.30 uur live uitgezonden op GOV.TV (kanaal 8.3), STVS (kanaal 8.1), ATV (kanaal 12.1) en via alle socialmediakanalen van de Communicatie Dienst Suriname (CDS).