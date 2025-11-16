Reyme: “Wettelijk kader toch nodig om hangjongeren en vroege schoolverlaters discipline aan te brengen”

A20-parlementariër Steven Reyme blijft erbij dat er een wettelijk kader nodig is om hangjongeren en vroege schoolverlaters in Suriname van de straat te halen en hen wat discipline en andere belangrijke zaken bij te brengen. Een optie is de herinvoering van de dienstplicht.

“Ik vind toch niet dat jongeren zich zonder wettelijk kader zullen onderwerpen aan voorstellen die je zou willen hebben. Dus ik ben nog steeds voorstander dat we toch moeten gaan kijken naar de dienstplicht. Ik zie het om me heen gebeuren. Ik ben een man, kom uit de getto en ik ben constant bezig met jongeren.

Als er geen wettelijk kader is om deze jongeren binnen te houden, gaan ze niet blijven. Je kan dan wel een mooi programma hebben, maar er moet een wettelijk kader aanwezig zijn om deze jongeren te houden. En dienstplicht zou iets zijn.

Anders moeten we een andere wet maken die ervoor zorgt dat wanneer we deze hangjongeren en vroege schoolverlaters opvangen, dat ze voor een bepaalde periode onder het toezicht van de regering kunnen zijn”, zei Reyme tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) in De Nationale Assemblee (DNA).

Reyme, die zelf ook lid is geweest van het Korps Militaire Politie (KMP), voerde aan dat hij zelf op Abra Broki woont en dagelijks daar met jongeren bezig is. “En de jongeren van nu… als je ze niet met de harde hand en wettelijk kader aanpakt, ga je dan je doel toch niet kunnen bereiken.

En we willen dat niet doen om een last te zijn voor die jongeren, maar we willen dat wel doen, zodat die jongeren beseffen dat we ze middels een wettelijk kader discipline en scholing bij willen brengen. Wij moeten de jongeren dus een perspectief bieden in eigen land”, aldus Reyme.

De parlementariër stelde voor om ook een oprichting te hebben van een nationaal jongeren- en innovatiefonds waarbij projecten worden gefinancierd in ICT, groene energie, landbouwverwerking en creatieve industrie.

“Ik vind het belangrijk dat we investeren daarin en dat we ervoor zorgen dat jongeren in hun vrije tijd de talenten die ze gekregen hebben van de Almachtige verder kunnen ontwikkelen”, stelde hij. Reyme vindt het verder belangrijk dat dual learning programma’s worden ingevoerd waarbij jongeren werken en leren binnen bedrijven.

“We hebben heel wat jongeren zitten op de verschillende scholen en als we een beleid zouden vormen waarbij, terwijl ze werken in de private sector, ze ook de gelegenheid krijgen om te studeren en af te maken”, aldus de politicus.