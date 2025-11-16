Notch ontslaat trainer Mannen na 2 punten uit 3 wedstrijden

Notch heeft zaterdagavond per direct afscheid genomen van zijn Nederlandse trainer, Raymond Mannen. De beslissing volgde op de 2-1 nederlaag tegen Robinhood tijdens de derde speeldag van de Suriname Major League.

Volgens de clubleiding heerst er binnen de organisatie groeiende ontevredenheid over de sportieve prestaties. In de eerste drie competitieduels wist Notch slechts 2 van de 9 mogelijke punten te behalen.

Het seizoen begon met een 2-2 tegen regerend kampioen Inter Moengotapoe, gevolgd door opnieuw een 2-2 gelijkspel tegen Voorwaarts. De nederlaag tegen Robinhood bleek de spreekwoordelijke druppel.

“Wij danken trainer Raymond Mannen voor zijn inzet en bijdrage tijdens zijn periode bij de club en wensen hem alle succes toe in het vervolg van zijn carrière,” aldus Notch in een officiële verklaring.

Mannen was tot begin juli 2025 twee seizoenen hoofdtrainer van Transvaal, waar hij eerder al actief was als tweede assistent. Na het beëindigen van zijn contract bij Transvaal werd hij binnengehaald door Notch, dat direct het vertrouwen in hem uitsprak om de ploeg te leiden.