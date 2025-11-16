HomeOnderwerpenJustitie en politieNotch ontslaat trainer Mannen na 2 punten uit 3 wedstrijden
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Notch ontslaat trainer Mannen na 2 punten uit 3 wedstrijden

-

0
Raymond Mannen

Srefidensi Party

Notch heeft zaterdagavond per direct afscheid genomen van zijn Nederlandse trainer, Raymond Mannen. De beslissing volgde op de 2-1 nederlaag tegen Robinhood tijdens de derde speeldag van de Suriname Major League.

Volgens de clubleiding heerst er binnen de organisatie groeiende ontevredenheid over de sportieve prestaties. In de eerste drie competitieduels wist Notch slechts 2 van de 9 mogelijke punten te behalen.

Het seizoen begon met een 2-2 tegen regerend kampioen Inter Moengotapoe, gevolgd door opnieuw een 2-2 gelijkspel tegen Voorwaarts. De nederlaag tegen Robinhood bleek de spreekwoordelijke druppel.

“Wij danken trainer Raymond Mannen voor zijn inzet en bijdrage tijdens zijn periode bij de club en wensen hem alle succes toe in het vervolg van zijn carrière,” aldus Notch in een officiële verklaring.

Mannen was tot begin juli 2025 twee seizoenen hoofdtrainer van Transvaal, waar hij eerder al actief was als tweede assistent. Na het beëindigen van zijn contract bij Transvaal werd hij binnengehaald door Notch, dat direct het vertrouwen in hem uitsprak om de ploeg te leiden.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
Twee personen gewond na frontale aanrijding tussen bromfietsen in Nickerie
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen