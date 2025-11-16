Nationale watch party op Onafhankelijkheidsplein voor cruciale WK-kwalificatiewedstrijd Guatemala–Suriname

Op dinsdag 18 november vindt er een nationale watch party plaats op het Onafhankelijkheidsplein voor de cruciale WK 2026-kwalificatie uitwedstrijd van Suriname (Natio) tegen Guatemala. Natio speelt die avond de zesde tevens laatste wedstrijd in groep A van de derde en laatste ronde van de Noord- en Centraal-Amerikaanse kwalificatie.

Suriname en Panama maken in groep A als enige nog kans op directe plaatsing, met nog één wedstrijd te gaan. Na de vijfde speeldag hebben Suriname en Panama negen punten. Guatemala en El Salvador, de andere twee landen in de groep, staan op respectievelijk vijf en drie punten.

Suriname boekte donderdagavond 13 november in eigen huis een overtuigende 4-0 zege op El Salvador. Later die avond versloeg Panama Guatemala met 3-2 in een zwaarbevochten uitwedstrijd.

Hoewel Suriname en Panama evenveel punten hebben, voert de Surinaamse selectie de groep aan dankzij een beter doelsaldo: +5 tegenover +2 voor Panama.

Natio scoorde tot nu toe acht keer en kreeg drie tegendoelpunten. Panama maakte zes doelpunten en incasseerde er vier. Suriname heeft daarmee de beste uitgangspositie voor directe kwalificatie.

De drie groepswinnaars van poule A, B en C plaatsen zich rechtstreeks voor het WK. De twee beste nummers twee krijgen in maart 2026 een tweede kans via de intercontinentale play-offs, waarin teams uit Afrika, Azië, Oceanië en Zuid-Amerika strijden om de resterende tickets.

De thuiswedstrijd van Suriname tegen Guatemala op 10 oktober eindigde in 0-0. Panama treft dinsdagavond El Salvador in eigen huis; de uitwedstrijd op 10 oktober wonnen de Panamezen met 1-0.

Wanneer zowel Suriname als Panama dinsdag winnen, komen beide landen op 12 punten. Het doelsaldo bepaalt dan volgens het gehanteerde eerste criterium de groepswinnaar. Is dat gelijk, dan telt de onderlinge score, gevolgd door het aantal onderlinge doelpunten.

Zelfs bij een nederlaag van zowel Suriname als Panama blijven beide landen buiten bereik van de achtervolgers Guatemala en El Salvador. De tiebreakcriteria zullen in dat geval ook doorslaggevend zijn om te bepalen of Suriname of Panama zich rechtstreeks plaatst voor het WK.

De wedstrijden van zowel Suriname als Panama beginnen om 22.00 uur Surinaamse tijd.