Meisje op e-bike gewond na aanrijding te Lelydorp

Archieffoto.
Archieffoto.

Een tienermeisje op een e-bike is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een busje aan de Javaweg in Suriname.

Het slachtoffer klaagde over pijn aan haar lichaam en werd met de ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De exacte oorzaak van de botsing is nog niet bekend. De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek.

De tweewieler werd in opdracht van de wetsdienaren afgevoerd. Het onderzoek duurt voort.

Minister Harish Monorath van Justitie en Politie zei begin augustus dat de conceptwet om het gebruik van e-bikes in het land te ordenen toen al in voorbereiding was en binnenkort aan De Nationale Assemblee aangeboden zou worden. Dat is inmiddels gebeurd, maar uiteindelijk is er tot op heden niets meer van terechtgekomen.

