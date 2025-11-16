FOSI – Flashback Of Sound keert terug op zaterdag 13 december bij Mingle Sushi Bar

Op zaterdag 13 december vindt de nieuwe editie van FOSI – Flashback Of Sound plaats bij Mingle Sushi Bar in Suriname. Het evenement is een samenwerking tussen Alexion Events, Mingle Sushi Bar en Big Will, en vormt dit jaar tevens de officiële afterparty van het Muay Thai Maffia Gala.

FOSI is een speciaal voor de IMS-decembermaand ontwikkeld concept. De eerste editie vond plaats in december 2024 bij Murphy’s Irish Pub en trok toen een overweldigende opkomst. Vanwege de grotere capaciteit is dit jaar gekozen voor Mingle Sushi Bar als nieuwe locatie.

Het concept draait volledig om een pure terug-in-de-tijd beleving, met muziek uit de jaren 70, 80 en 90. Bekende Surinaamse dj’s verzorgen de muzikale invulling, waaronder Cat, Spinmaster Sunil, Jerry Jay, Andy Safado en Kuyken. Daarnaast wordt er een special live classics set van Revolt gebracht, wat volgens de organisatie een extra dimensie geeft aan de avond.

Hoewel er in Paramaribo wekelijks evenementen zijn met classic-invloeden, benadrukt de organisatie dat FOSI zich onderscheidt doordat het concept strikt classics-only blijft. Bezoekers kunnen een brede mix verwachten van classic bubbeling, R&B, rock, disco en Surinaamse muziek, waardoor het evenement aantrekkelijk is voor een publiek van alle leeftijden.

IMS Events en Alexion Events blijven hiermee trouw aan hun visie om iedereen – jong en oud – aan hun trekken te laten komen tijdens hun evenementen.

De toegang tot FOSI is volledig gratis. Voor VIP-servicepakketten is contact mogelijk via +597 858-9988. Verdere informatie is te vinden op de Facebook- en Instagrampagina van Mingle Sushi Bar. Klik hier voor meer info & reserveringen of check het Facebook event.