DSB Bigi Yari Run in verband met 160-jarig bestaan 

De binnenstad van Paramaribo stond zaterdagavond in het teken van licht, beweging en sportiviteit tijdens de DSB Bigi Yari Run, georganiseerd door De Surinaamsche Bank N.V. (DSB) in het kader van haar 160-jarig jubileum.

In het donker trokken honderden deelnemers door de stad, uitgedost met neonverlichting en glow-accessoires, wat zorgde voor een opvallend en kleurrijk schouwspel. Start- en eindpunt van het evenement was het hoofdkantoor van DSB, waar de deelnemers zich verzamelden voor een combinatie van wandelloop en snelloop.

De DSB Bigi Yari Run bestond uit drie onderdelen:

een 6 km wandelloop,

een 5 km snelloop,

en een 10 km snelloop.

De routes liepen vanuit Paramaribo Centrum richting Paramaribo-Noord en vervolgens weer terug naar het DSB-hoofdkantoor. Onderweg was er een verfrissende tussenstop bij DSB Marretraite.

Volgens DSB sluit de Bigi Yari Run aan bij de boodschap die de bank met haar jubileum wil uitdragen. “We willen ons jubileum vieren samen met de gemeenschap, en gezondheid staat daarbij centraal,” aldus Waldo Halfhuid, CFO van De Surinaamsche Bank N.V. De run is bedoeld om een gezonde leefstijl te stimuleren.

De opbrengsten van het evenement worden geschonken aan een goed doel ter ondersteuning van initiatieven die de Surinaamse samenleving versterken.

Aan de wandelloop deden ruim 3.000 personen mee. Aan de snelloop namen in totaal 450 lopers deel, verdeeld over de 5 en 10 kilometer.

Uitslagen 5 km snelloop

Vrouwen

Candice Zshuschen (Suriname) Romy Pigot (Suriname) Allanyx Brei (Suriname)

Mannen

Janiek Pomba (Suriname) Odylson Prika (Frans-Guyana) Shaquille Pikientio (Suriname)

Uitslagen 10 km snelloop

Vrouwen

Jelesa Wright (Guyana) Stefania Padilla Del Valle (Venezuela) Lycke Woittiez (Suriname)

Mannen

Ruben Iindongo (Frans-Guyana) Cleveland Thomas (Guyana) Lyles Anakaba (Suriname)

DSB, opgericht in 1865, profileert zich als een van de toonaangevende banken in Suriname en zegt onder het motto “Werk aan nu en geef de toekomst door” te willen bijdragen aan een duurzame en inclusieve samenleving.