Chinese vereniging Kong Ngie Tong Sang viert 145-jarig bestaan

Chinese vereniging Kong Ngie Tong Sang viert 145-jarig bestaan
President Jennifer Simons sneed de taart aan

Srefidensi Party

President Jennifer Simons heeft de Chinese vereniging Kong Ngie Tong Sang geprezen als een blijvende partner in de verdere versterking van Suriname. Zij sprak zaterdag 15 november in het hoofdkwartier van de organisatie, die haar 145-jarig jubileum vierde.

De vereniging werd in 1880 opgericht en vierde dit onder het motto “Eeuwig erfgoed, glorie in de toekomst”.

Volgens de president is Kong Ngie Tong Sang uitgegroeid tot een vaste waarde binnen de Surinaamse samenleving. Zij benadrukte dat de vereniging niet alleen cultuur en tradities van de Chinese gemeenschap bewaart, maar ook breder bijdraagt aan de Surinaamse natievorming.

Simons noemde de organisatie een voorbeeld van hoe een gemeenschap haar wortels eert en tegelijk met heel Suriname meebouwt aan een gezamenlijke toekomst.

De Chinese ambassadeur Lin Ji stond in zijn toespraak stil bij de lange geschiedenis van de Chinese gemeenschap in Suriname en de rol van Kong Ngie Tong Sang als eerste Chinese vereniging in het land. Hij stelde dat de aanwezigheid van het staatshoofd een teken is van erkenning vanuit de Surinaamse regering en samenleving.

Lin riep de vereniging op een grotere rol te spelen in het versterken van de relatie tussen Suriname en China en in de economische en sociale ontwikkeling van het land.

Parlementariër Jeffrey Lau, tevens secretaris van de Suriname Chinese United Association (SCUA), wees op de historische betekenis en de vele bijdragen van Kong Ngie Tong Sang, in het bijzonder aan de Chinese gemeenschap. Zo verwees hij onder meer naar de oprichting van een Chinese school door de vereniging.

Lau gaf aan dat de Chinese gemeenschap, met Kong Ngie Tong Sang als voortrekker, een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de opbouw van Suriname.

Tijdens de jubileumviering werden ook toekomstplannen toegelicht. Het eerstvolgende grote project van de vereniging is de oprichting van een bejaardentehuis. De avond werd verder opgeluisterd met een diner, donaties aan de tehuizen Leliëndaal, Ramoth en Fatima Oord, en diverse Chinese culturele optredens.

Bromfietser belandt in ziekenhuis na botsing met pick-up Indira Gandhiweg
