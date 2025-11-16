HomeOnderwerpenJustitie en politieBromfietser belandt in ziekenhuis na botsing met pick-up Indira Gandhiweg
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Bromfietser belandt in ziekenhuis na botsing met pick-up Indira Gandhiweg

Bromfietser belandt in ziekenhuis na botsing met pick-up aan de Indira Gandhiweg

Op de kruising van de Indira Gandhiweg en de Eduard Abrahamsweg in Suriname, is vrijdagavond een bromfietser zwaargewond geraakt bij een harde botsing met een pick-up. De klap was zo hevig dat de man met de ambulance naar de Spoedeisende Hulp is afgevoerd.

Rond de avonduren kreeg het politiebureau De Nieuwe Grond de melding van het verkeersongeval. Bij aankomst troffen de agenten de bestuurders van beide voertuigen aan: de pick-upchauffeur M.G. en de bromfietser K.R.

Beiden reden over de Indira Gandhiweg in de richting van Lelydorp. De bromfietser bevond zich op het oostelijk rijwielpad, terwijl de pick-up op de hoofdrijbaan reed. Ter hoogte van de kruising besloot M.G. linksaf de Eduard Abrahamsweg in te slaan.

Daar ging het mis. Volgens de eerste bevindingen heeft de pick-upbestuurder bij het afslaan geen rekening gehouden met het doorgaande verkeer, waardoor de bromfietser frontaal in de problemen kwam. Een aanrijding was het gevolg.

De bromfietser kwam zwaar ten val en liep ernstig letsel op. Hij is per ambulance overgebracht naar de Spoedeisende Hulp, waar onder meer een breuk in zijn rechterbeen werd vastgesteld.

In afwachting van het verdere onderzoek heeft de Surinaamse politie het rijbewijs van M.G. ingevorderd. De afdeling Verkeer Midden is belast met de verdere afhandeling van de zaak.

