Auto knalt tegen stroompaal en slaat over de kop aan de H.D. Benjaminstraat

Auto knalt tegen stroompaal en slaat over de kop aan de H.D. Benjaminstraat

Aan de H.D. Benjaminstraat in Suriname is een automobilist zondagochtend tegen een stroompaal geknald waarna het voertuig over de kop sloeg.

De bestuurder bleef ongedeerd en verklaarde aan omstanders dat hij een black-out zou hebben gehad. Een medeweggebruiker zag de man net voor het ongeval al slingerend rijden.

Op de foto is te zien dat de auto ondersteboven tot stilstand kwam, aan de rechterkant van de rijbaan. De klap was zo hevig dat de houten elektriciteitspaal in tweeën brak en schuin over de weg kwam te hangen, nog slechts ondersteund door de laaghangende stroomkabels.

Brokstukken van de mast liggen verspreid over het trottoir en tegen de omgeslagen auto.

Ondanks de ravage lijken omliggende voertuigen niet geraakt te zijn. Het ongeval vond plaats op de drukke weg net tegenover NDP-partijcentrum OCER, waardoor het incident veel aandacht trok van omstanders.

De Surinaamse politie en nutsbedrijven zijn op het moment van schrijven bezig met het veiligstellen van de omgeving en het onderzoek naar het incident. De bestuurder werd met een zogeheten visum verwezen voor een medische checkup.

Gloria van Tra Fas’ De reed toevallig langs en ging live:

