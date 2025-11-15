HomeOnderwerpenEntertainmentZangeres Rani Datai en Selectabeats 2Famous uit elkaar
EntertainmentNieuws uit Nederland

Zangeres Rani Datai en Selectabeats 2Famous uit elkaar

-

0

Srefidensi Party

Zangeres Rani Datai heeft vandaag bekendgemaakt dat zij geen deel meer uitmaakt van Selectabeats 2Famous. In een verklaring laat zij weten met gemengde gevoelens terug te kijken op de afgelopen jaren, die zij omschrijft als “mooie jaren en bijzondere momenten”.

Volgens Datai heeft zij de beslissing genomen omdat er “geen sprake meer was van wederzijds respect”. Dat was voor haar het moment om een nieuwe richting in te slaan.

“Voor mij stopt het wanneer er geen sprake meer is van wederzijds respect. Daarom heb ik besloten mijn eigen weg te gaan en me te richten op wat voor mij goed voelt,” aldus de zangeres.

Datai bedankt haar fans voor hun steun: “Dank jullie wel voor alle liefde en support.” De band zal binnenkort afreizen naar Suriname voor optredens. De zangeres zal dus geen deel uitmaken van deze trip.

Over de toekomstplannen van Datai is nog niets bekend. Ook de band heeft vooralsnog niet gereageerd op het vertrek.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
Bromfietsers beroofd door groep mannen aan de Passiebloemstraat
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen