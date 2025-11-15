Zangeres Rani Datai en Selectabeats 2Famous uit elkaar

Zangeres Rani Datai heeft vandaag bekendgemaakt dat zij geen deel meer uitmaakt van Selectabeats 2Famous. In een verklaring laat zij weten met gemengde gevoelens terug te kijken op de afgelopen jaren, die zij omschrijft als “mooie jaren en bijzondere momenten”.

Volgens Datai heeft zij de beslissing genomen omdat er “geen sprake meer was van wederzijds respect”. Dat was voor haar het moment om een nieuwe richting in te slaan.

“Voor mij stopt het wanneer er geen sprake meer is van wederzijds respect. Daarom heb ik besloten mijn eigen weg te gaan en me te richten op wat voor mij goed voelt,” aldus de zangeres.

Datai bedankt haar fans voor hun steun: “Dank jullie wel voor alle liefde en support.” De band zal binnenkort afreizen naar Suriname voor optredens. De zangeres zal dus geen deel uitmaken van deze trip.

Over de toekomstplannen van Datai is nog niets bekend. Ook de band heeft vooralsnog niet gereageerd op het vertrek.