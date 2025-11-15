Van vreemdgaan tot vuistslag: ex-partner eindigt in de cel

De politie in Suriname heeft een 29-jarige man aangehouden nadat zijn voormalige partner aangifte had gedaan van mishandeling en bedreiging. Na uitgewerkte informatie heeft SIGMA de verdachte M.H. kunnen signaleren en laten aanhouden door het Quick Response Team (QRT).

De vrouw verklaarde dat zij al zes jaar een relatie heeft met M., met wie zij twee kinderen heeft. De relatie verslechterde de afgelopen periode en er ontstonden steeds vaker ruzies.

Volgens de aangeefster kwam twee maanden geleden aan het licht dat hij vreemdging, waarna zij de relatie beëindigde. Ondanks de breuk bleef het stel nog samenwonen met de kinderen.

Tijdens ruzies zou M. haar herhaaldelijk met de dood hebben bedreigd.

Recent ontmoette de vrouw iemand anders, wat volgens haar tot meer spanningen leidde. Ze informeerde M. hierover, waarna de situatie verder escaleerde.

Toen zij op een dag samen met haar nieuwe vriend in de auto zat, escaleerde de situatie opnieuw toen M. kwam aanrijden. Hij parkeerde zijn auto achter die van de man, stapte uit en liep naar haar toe. Hij opende het portier aan haar zijde en begon een woordenwisseling.

Tijdens die confrontatie zou M. haar plotseling met zijn vuist in het gezicht hebben geslagen. De vrouw stapte naar de politie en deed aangifte tegen M., waarna hij vandaag werd aangehouden.