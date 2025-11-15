Ricardo Panka nieuwe ambassadeur: Suriname wil frisse start met Nederland

Suriname heeft officieel een nieuwe vertegenwoordiger in Nederland. Op vrijdag 14 november is Ricardo Panka op het presidentieel paleis beëdigd tot buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur van de Republiek Suriname bij het Koninkrijk der Nederlanden.

Tijdens de plechtigheid onderstreepte president Jennifer Simons dat de aanstelling van Panka meer is dan een formele wissel van de wacht. Volgens haar markeert het moment een nieuwe fase in de relatie tussen Suriname en Nederland, waarin gelijkwaardigheid en samenwerking centraal moeten staan.

De president wees erop dat de band tussen beide landen een lange geschiedenis kent, “die niet altijd gelijkwaardig was en die dieptepunten heeft gekend”. Juist daarom, stelde zij, is het nu tijd om gericht te werken aan een moderne, volwassen relatie. Daarbij noemde ze onder meer economische diplomatie, onderwijs, gezondheidszorg, toerisme en de agro-sector als belangrijke speerpunten.

Ook riep Simons op om niet alleen op regeringsniveau samen te werken, maar nadrukkelijk ook met het maatschappelijk middenveld en de private sector. Volgens haar ligt daar een groot deel van het potentieel om de samenwerking concreet vorm te geven.

Ambassadeur Panka gaf in zijn toespraak aan dat hij de nieuwe fase tussen Suriname en Nederland ziet als een kans om tot een constructieve politieke dialoog te komen, met zichtbare resultaten voor beide landen. Daarbij wil hij bijzondere aandacht besteden aan de Surinaamse gemeenschap in Nederland, die volgens hem een belangrijke “brugfunctie” vervult bij het verder verdiepen van de bilaterale banden.

Panka stelt dat er “grote belangstelling” is vanuit Nederland om te investeren in Suriname. Zijn rol ziet hij vooral in het kanaliseren van die interesse binnen de beleidskaders van de Surinaamse regering. Naast culturele projecten wil hij vooral inzetten op economische mogelijkheden die beide landen dichter bij elkaar brengen.

De nieuwe ambassadeur, die eerder al diplomatieke ervaring opdeed, onder meer in Mexico, spreekt van “een grote verantwoordelijkheid”. Hij erkent dat de verwachtingen – zowel in Suriname als in Nederland – hoog zijn. Panka benadrukte dat hij de klemtoon zal leggen op sociaal-economische diplomatie, in lijn met het regeringsbeleid, met als doel de relatie tussen beide landen niet alleen symbolisch, maar vooral praktisch te versterken.