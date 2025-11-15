Psychiater Raymond Madaran waarschuwt voor vervalste ziekteattesten op zijn naam

Psychiater Raymond Madaran slaat alarm over de circulatie van vervalste ziekteattesten waarop zijn naam en stempel worden misbruikt. In een verklaring stelt hij dat een alert gemaakte collega hem erop wees dat attesten met zijn naam werden ingeleverd door personen die hij nooit heeft behandeld.

Volgens Madaran gaat het om een attest voorzien van een oude stempel die hij al geruime tijd niet meer gebruikt. Ook de handtekening is vervalst. “De brief is niet met een pen ondertekend. Zowel de handtekening als de stempel zijn gekopieerd,” benadrukt hij.

Uit zijn verklaring blijkt dat iemand zich voordoet als zijn zogenoemde ‘neef’ en al langere tijd valse attesten zou verstrekken aan derden. Madaran noemt dat zeer zorgwekkend en wijst erop dat het ten strengste verboden is om met vervalste attesten ziekteverlof aan te vragen. “Zowel de verstrekker als de gebruiker ervan zijn strafrechtelijk vervolgbaar,” aldus de psychiater.

Madaran heeft inmiddels aangifte gedaan bij de afdeling Fraude van het Korps Politie Suriname.

Instanties, artsen, bedrijven of scholen die twijfelen aan de echtheid van een ziekteattest met zijn naam, kunnen contact met hem opnemen via [email protected] of 8706002.