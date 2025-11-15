HomeOnderwerpenGezondheidPsychiater Raymond Madaran waarschuwt voor vervalste ziekteattesten op zijn naam
GezondheidJustitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Psychiater Raymond Madaran waarschuwt voor vervalste ziekteattesten op zijn naam

-

0
vervalste ziekteattest Ray Madaran

Srefidensi Party

Psychiater Raymond Madaran slaat alarm over de circulatie van vervalste ziekteattesten waarop zijn naam en stempel worden misbruikt. In een verklaring stelt hij dat een alert gemaakte collega hem erop wees dat attesten met zijn naam werden ingeleverd door personen die hij nooit heeft behandeld.

Volgens Madaran gaat het om een attest voorzien van een oude stempel die hij al geruime tijd niet meer gebruikt. Ook de handtekening is vervalst. “De brief is niet met een pen ondertekend. Zowel de handtekening als de stempel zijn gekopieerd,” benadrukt hij.

Uit zijn verklaring blijkt dat iemand zich voordoet als zijn zogenoemde ‘neef’ en al langere tijd valse attesten zou verstrekken aan derden. Madaran noemt dat zeer zorgwekkend en wijst erop dat het ten strengste verboden is om met vervalste attesten ziekteverlof aan te vragen. “Zowel de verstrekker als de gebruiker ervan zijn strafrechtelijk vervolgbaar,” aldus de psychiater.

Madaran heeft inmiddels aangifte gedaan bij de afdeling Fraude van het Korps Politie Suriname.

Instanties, artsen, bedrijven of scholen die twijfelen aan de echtheid van een ziekteattest met zijn naam, kunnen contact met hem opnemen via [email protected] of 8706002.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
Man gewond bij beroving in Nassaugebied
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen