President Simons: “Tyari mi moni baka!”

Voor president Jennifer Simons is het belangrijker dat gestolen geld van de staat terug wordt gebracht, dan de focus alleen te richten op het aanhouden en vervolgen van daders. Ook de miljoenen die bij de Melkcentrale in Suriname zijn gestolen ziet zij graag terug, aangezien deze middelen aan belangrijke zaken kunnen worden besteed.

“Als u geld heeft genomen…bij Melkcentrale…zoveel miljoenen…tyari mi moni baka! Want ik kan scholen ermee repareren”, zei het staatshoofd tijdens de tweede ronde van de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) in de Nationale Assemblee (DNA).

Simons benadrukte dat het natuurlijk volgens de wet ook belangrijk is dat daders worden aangehouden en vervolgd. Zij is er alleen geen voorstander van dat mensen worden aangehouden wanneer er geen hard bewijs daartoe is. Iets dat volgens haar wel in het verleden is gebeurd.

“Te yu fufuru wan pikin sani, den man e bonk yu ini wan baki. Dus als je 48, 24 of hoeveel miljoen hebt gestolen ergens, dan moet je ook inderdaad worden aangehouden. Zoals men gewoon zieke mensen heeft gezet, tegen wie men eigenlijk geen harde dingen had.

Maandenlang zijn ze opgesloten dat ze vandaag blind zijn, omdat ze niet naar de dokter konden gaan. Dat is jammer als dat gebeurt. Dus dat moet niet gebeuren. Maar als je moet worden aangehouden, dan moet je worden aangehouden. Maar omgekeerd kijk ik vooral dat ik gewoon dat geld terug wil hebben”, aldus de president.

Volgens het staatshoofd krijgt de overheid in de periode januari tot en met april geen belastinggelden binnen. “Belasting komt in mei binnen, dus we weten dat dit de moeilijkste maanden van het jaar zijn. We hebben ons voorgenomen om fiscaal correct te blijven. Maar tegelijkertijd worden mensen aangemoedigd fu go hori alla sortu actie om meer geld te krijgen…die ze niet hebben gekregen de afgelopen vijf jaar.

We zullen ons er echter aan moeten houden en dat betekent dat we die dingen als overheid financieel moeten doen die we kunnen doen om door die maanden heen te komen. En we gaan iedereen nodig hebben om dat te doen. Intussen werken we aan de verdere versterking van de belasting”, aldus de president.