Man krijgt felle ruzie met zijn vrouw om paspoort en lost schoten

Een echtelijke ruzie aan de Bomapolderweg serie 11 in Suriname is vanochtend gruwelijk uit de hand gelopen. Een man heeft daar, in de woning die hij deelt met zijn vrouw, meerdere schoten gelost na een conflict over haar paspoort. De vrouw bleef als door een wonder ongedeerd.

Rond 09.53 uur kreeg het politiebureau Santoboma een melding van een schietincident. Agenten spoedden zich naar het adres en troffen daar het zichtbaar aangeslagen slachtoffer B.R. en haar echtgenoot P.R. aan.

Volgens de verklaring van de vrouw kampte zij al enige tijd met een depressie en was zij daarom ongeveer vijf maanden niet in de woning woonachtig. In die periode verbleef zij eerst in Nederland en daarna bij haar broer. Ongeveer een week geleden keerde ze terug naar het huis aan de Bomapolderweg, nadat haar man had beloofd zijn gedrag te veranderen. In plaats van verbetering, verslechterde de relatie echter opnieuw.

Vanochtend bereikte de spanning een kookpunt. De vrouw wilde het huis verlaten, maar haar paspoort werd volgens haar door haar echtgenoot bewaard. Over dat paspoort ontstond een ruzie die snel escaleerde. Op een gegeven moment pakte P.R. een vuurwapen en lostte schoten. Hoewel er daadwerkelijk is geschoten, werd B.R. niet geraakt.

De politie hield P.R. ter plaatse aan in verband met het schietincident en bracht hem over naar het politiebureau. Na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld.

De Surinaamse politie benadrukt dat het onderzoek nog in volle gang is.