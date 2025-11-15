Inbreker betrapt en mishandeld door huiseigenaar

De verdachte Vikash R. (41) is vrijdag door de Surinaamse politie aangehouden en in verzekering gesteld wegens poging tot gekwalificeerde diefstal. De aangever S.T. ontdekte donderdagavond dat zijn woning aan de Marygoldweg in Suriname was ingebroken.

Volgens de aangever vertrok hij rond 18.00 uur van zijn werk en arriveerde omstreeks 21.00 uur thuis, samen met zijn echtgenote. Kort na binnenkomst hoorde hij plotseling een bezem vallen en een geluid alsof iemand een dievenijzer probeerde te forceren.

Toen hij poolshoogte nam, zag hij een man de gordijnen van zijn woning verschuiven en met een bezemstok kleding proberen weg te nemen.

De aangever confronteerde de verdachte buiten, waarna deze probeerde te ontsnappen. Daarbij ontstond een worsteling waarbij de verdachte een houwer greep en probeerde de aangever te verwonden.

De aangever slaagde erin hem te ontwapenen en sloeg hem enkele keren met de vlakke zijde van de houwer voordat hij de politie inschakelde. Kort daarna arriveerden de wetsdienaren.

Ter plaatse troffen de politieagenten de verdachte gebonden en met verwondingen aan het lichaam aan. Hij verklaarde tijdens een korte ondervraging dat hij wel in de woning van de aangever was geweest, maar niets had weggenomen.

Zowel de verdachte als de aangever werden naar het politiebureau overgebracht. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte in verzekering gesteld.