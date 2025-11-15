Gajadien aan president Simons: “Wij gaan niemand de hand boven het hoofd houden”

VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien heeft bij de voortzetting van de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) in De Nationale Assemblee (DNA) afgelopen donderdag een beroep gedaan op president Jennifer Simons om niemand de hand boven het hoofd te houden en alle gevallen van corruptie te laten onderzoeken indien daartoe bewijsmateriaal aanwezig is.

“President, treedt u op! Stuur de zaken, want wij hebben de instanties. Wij gaan niemand de hand boven het hoofd houden. Als er zaken onderzocht moeten worden, dan wordt het onderzocht. Daarvoor gaan we. Dus het heeft geen zin allerlei ophef hier te maken”, zei Gajadien.

Hij reageerde hiermee op uitspraken van Pertjajah Luhur (PL) – fractieleider Bronto Somohardjo die beweerde dat sponsoren van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) gefraudeerd en gefrommeld hebben bij de levering van wagens met sirenes voor het ministerie van Justitie en Politie.

De PL’er stelde dat waarschijnlijk de overlevingsdrang bij Gajadien en zijn sponsoren erg groot is. “Want terwijl hij praat over de minister van Justitie over bankrekeningen, schending van bankgeheim en bankafschriften, van buitenvrouwen, heb ik hier een bestek van het leveren van wagens met sirenes voor het ministerie van Justitie. Niets is er gehouden aan het bestek. Er is gefrommeld en gefraudeerd en dat zijn allemaal sponsoren van zijn partij.

Dus als je het hebt over een mug en over bankafschriften verkregen, van buitenvrouwen, van een bank, dan heb je het over die olifant waar er weer voor miljoenen is gefraudeerd”, stelde Somohardjo. Er werden echter geen bewijsstukken getoond en overhandigd aan het parlement.

Gajadien merkte op geen boodschap te hebben aan een waardeloze uitspraak van Somohardjo.