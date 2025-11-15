Fatehmahomed bezorgd over gebruik van bepaalde woorden in muziek op radio en tv

NPS-parlementariër Irshaad Fatehmahomed vraagt zich af wat voor nut het heeft als de overheid blijft investeren in het onderwijs, terwijl het sociaal-maatschappelijk aspect van waarden en normen uitblijft. Het is volgens de politicus ook hoog tijd dat Surinamers zich uiten over specifiek beleid voor jongeren.

“Als we vandaag kijken naar het verval van normen en waarden, dan is het een collectieve verantwoordelijkheid van ons als samenleving en niet van de overheid alleen. De regering zal wel faciliterend moeten optreden.

Wanneer je tegenwoordig luistert naar bepaalde typen van muziek en de woorden die men daarbij kiest, dan vraag je je in Gods naam af hoe wij als samenleving het toelaten dat dit soort woorden één maal 24 uur te beluisteren zijn via onze eigen lokale radio- en televisiestations”, zei Fatehmahomed tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) in De Nationale Assemblee (DNA).

Vorige maand zei minister Harish Monorath van Justitie en Politie dat er constant overmatig geweld heerst in de Surinaamse samenleving. De bewindsman stelde juist op artiesten en andere publieke figuren te rekenen dat zij als voorbeeldfiguren dienen voor de samenleving.

Monorath merkte op dat de media ook een belangrijke rol hierin spelen, omdat er de hele dag programma’s met geweld op de televisie te zien zijn. Hij vindt het jammer dat dit soort zaken als normaal worden geaccepteerd.

“Dus de media heeft ook haar eigen verantwoordelijkheid over hoe zij zal omgaan met het zichtbaar maken van criminaliteit. Liedjes met wapens, zingen, dansen en wapens in de lucht schieten om 10, 11 of 12 uur ’s ochtends. Er is niets educatiefs”, zei Monorath.