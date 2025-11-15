Bromfietsers beroofd door groep mannen aan de Passiebloemstraat

De omgeving van de Pasiebloemstraat in Suriname is vrijdagavond en afgelopen nacht tweemaal opgeschrikt door berovingen. Binnen nog geen acht uur tijd sloegen twee verschillende groepen criminelen toe, met twee bromfietsen, telefoons en geld als buit.

De eerste melding kwam vrijdagavond rond 20.46 uur binnen bij Bureau Gooding. Aan de Pasiebloemstraat bij de Technische School bleken twee personen te zijn overvallen door vier mannen. De daders waren niet gewapend, maar gebruikten geweld.

De slachtoffers raakten onder meer een bromfiets van het merk Dayang en een mobiele telefoon kwijt. Eén van hen klaagde over pijn, nadat hij volgens de melding meerdere slagen had moeten incasseren. De vier overvallers wisten te vluchten en zijn nog niet aangehouden.

Enkele uren later, in de vroege ochtend rond 04.20 uur, was het opnieuw raak in dezelfde omgeving. Dit keer werd aan de Passiecloemstraat ter hoogte van het Miranda Lyceum een man beroofd door drie mannen, die volgens de politie met messen waren bewapend.

Bij deze beroving maakten de daders een bromfiets van het merk Filong, een mobiele telefoon en ongeveer SRD 300,-buit. Ondanks de bedreiging met messen liep het slachtoffer geen lichamelijk letsel op.

In beide zaken zijn de daders vooralsnog voortvluchtig. De Surinaamse politie doet onderzoek naar de berovingen en naar mogelijk verband tussen de twee incidenten, die zich binnen enkele uren in hetzelfde gebied hebben voorgedaan.