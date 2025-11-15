HomeOnderwerpenJustitie en politieAutomobilist ramt pick-up bijna de kreek in, belandt in bosschage en rent...
Automobilist ramt pick-up bijna de kreek in, belandt in bosschage en rent weg

De bestuurder van een Toyota Passo heeft vanmorgen aan de Ringweg-Zuid een Isuzu D-Max geramd, waardoor die bijna in de kreek terechtkwam. De veroorzaker eindigde met zijn voertuig in een bosschage en rende vervolgens weg.

Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek.

De veroorzaker werd door de politie in de omgeving aangetroffen en aangehouden.

De Passo was niet meer rijdbaar en werd door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd. De D-Max raakte aanzienlijk beschadigd, maar kon op eigen kracht verder.

