Twee verdachten aangehouden na overval met geweldpleging bij Yin Rong Trading

Politie gearriveerd op locatie

Srefidensi Party

De politie in Suriname heeft woensdag 12 november de twee verdachten K.O. (23) en D.M. alias ‘Frustu’ kort na de gewelddadige overval bij Yin Rong Trading, in de nabije omgeving in de kraag gevat.

Dit tweetal wordt ervan verdacht in de vroege ochtend van die dag, betrokken te zijn geweest bij de overval met geweldpleging bij bovengenoemde auto-onderdelenzaak.

De verdachten waren gekleed in het zwart met handschoenen aan en maskers op. Zij drongen het pand binnen via een verbinding met een aangrenzend pand en op de tweede verdieping overvielen zij zeven bewoners die zich in hun slaapkamers bevonden.

Onder bedreiging en met geweld moesten de bewoners geld en sieraden afstaan. Hierna werden de slachtoffers vastgebonden en naar de woonkamer gebracht. Eén van de slachtoffers liep verwondingen op, heeft twee voortanden verloren en een gezwollen lip overgehouden. Hij moest medisch worden behandeld.

Na de daad vertrokken de onverlaten ongemerkt met medeneming van geldbedragen in SRD en vreemde valuta, gouden sieraden en een luchtdrukpistool met een bescherming voor het oor.

Bij de aanhouding van de verdachten is er ook een grijs gelakte Toyota Vitz in beslag genomen. Het vermoeden bestaat dat deze verdachten zich ook schuldig hebben gemaakt aan soortgelijke incidenten op andere adressen in Paramaribo en Wanica.

Na overleg met het Openbaar Ministerie zijn de verdachten hangende het onderzoek door de politie in verzekering gesteld. 

Het verder onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten.

